تفاصيل القبض على خاطف رجل الأعمال السعودي بالإسماعيلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث القنطرة غرب، اليوم الاثنين، من ضبط المتهم الرئيسي في قضية خطف رجل الأعمال السعودي حسن السند خلال شهر إبريل من العام الماضي وذلك بعد هروبه طول تلك الفترة .

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات حول اختباء أحد العناصر الخطيرة بمنطقة القنطرة غرب ويدعى (سيف . ا . ع) والمتهم الرئيسي في واقعة رجل الأعمال السعودي .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات والمقدم محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونية، وتمكنوا من القبض على المتهم أثناء اختبائه بمنطقة الجزيرة دائرة قسم القنطرة غرب وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الذخيرة ذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت سابقًا من ضبط التشكيل العصابي المتهم بخطف رجل الأعمال السعودي حسن علي سند الذي يضم 9 أشخاص، هم: أحمد حميد 50 عاما ونجله عمار 35 عاما، وإبراهيم محمد حميد و6 آخرين، بينهم 3 من البدو، هم: عمرو مصلح وسلامة السويركي وتبقى المتهم الرئيسي في القضية الذي تم ضبطه صباح اليوم بمدينة القنطرة غرب .

وقالت: إن "أفراد العصابة اعترفوا بأنهم اتفقوا مع أقارب رجل الأعمال السعودي على دفع فدية قيمتها 10 ملايين، تم تخفيضها بعد الاتفاق إلى 5 ملايين، وأرشدوا عن نصف مليون جنيه أخفوها في باطن الجبل بذات المنطقة التي تم القبض عليهم داخلها واعترفوا بأن أقارب رجل الأعمال لم يخبروا الأمن بعملية الاتفاق على دفع فدية خوفًا على حياته وحياتهم".

شاهد أيضا

وصرحت مصادر أمنية، أن رجال الأمن تنكروا في زي بدوي وبالاتفاق مع أعراب آخرين تمكنوا من التسلل إلى المنطقة التي يختفي فيها أفراد العصابة وقابلوهم بحجة الاتفاق على عملية جديدة، وبعد تناول الطعام والشراب معهم تم القبض عليهم وسلموا أنفسهم دون مقاومة.

وأضافت المصادر - أنه تم تحديد الأماكن الجبلية التي أكدت التحريات اختفاء أفراد العصابة بها وتم مداهمتها جميعًا، وهي في محافظات الإسماعيلية والسويس والقاهرة والشرقية ومدينة العاشر من رمضان، ليتم القبض عليهم في النهاية داخل عشة بقلب الجبل بمنطقة غويبل بالسويس.

وأوضحت أن قوة أمنية كانت تنتظر في منطقة جبلية قريبة من مكان العصابة داهمت المكان وألقت القبض على المتهمين، وعثر وبحوزتهم على بندقية آلية عيار 7,62×39مم، ومبلغ مالي قدره 525 ألف جنيه - وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وإطلاق سراح المجني عليهما وهما رجل الأعمال وسائقه عقب الحصول على مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه.

واعترف المتهمون بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف الأشخاص وإعادتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقيامهم بارتكاب واقعتي خطف سابقة لرجلي أعمال وإطلاق سراحهما عقب الحصول على مبالغ مالية من ذويهم.