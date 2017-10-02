أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإنتربول يجدد نشرته الحمراء.. والقرضاوي على رأس المطلوبين

Google+ Print
الإنتربول يجدد نشرته الحمراء.. والقرضاوي على رأس المطلوبين الإنتربول يجدد نشرته الحمراء.. والقرضاوي على رأس المطلوبين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جدد الإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، نشرته الحمراء لعواصم العالم لتسليم إرهابيين، ومطلوبين لدى الجهات الأمنية المصرية وهاربين خارج البلاد.

شاهد أيضا

وجاء في النشرة الحمراء للإنتربول: يوسف عبد الله القرضاوي، محمد أحمد شوقى الإسلامبولي، طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، محمد عبد المقصود محمد عفيفي، محمد الصغير عبد الرحيم محمد، وجدي عبد الحميد محمد غنيم، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، عاصم عبد الماجد محمد ماضي، يحيى عقيل سالمان عقيل، محمد حمادة السيد إبراهيم، عبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن، حسين محمد رضا إبراهيم يوسف، أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، مسلم فؤاد طرفان، أيمن محمود صادق رفعت، محمد سعد عبد المطلب عبده الرازقي، أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي، أحمد رجب رجب سليمان، كريم محمد محمد عبد العزيز، علي زكي محمد علي، ناجي إبراهيم العزولي، شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، محمد محرم فهمي أبو زيد، عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد الباري، علي حسن إبراهيم عبد الظاهر، ومحمد سعيد عبد النعيم أحمد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)