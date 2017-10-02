الإنتربول يجدد نشرته الحمراء.. والقرضاوي على رأس المطلوبين

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جدد الإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، نشرته الحمراء لعواصم العالم لتسليم إرهابيين، ومطلوبين لدى الجهات الأمنية المصرية وهاربين خارج البلاد.

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وجاء في النشرة الحمراء للإنتربول: يوسف عبد الله القرضاوي، محمد أحمد شوقى الإسلامبولي، طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، محمد عبد المقصود محمد عفيفي، محمد الصغير عبد الرحيم محمد، وجدي عبد الحميد محمد غنيم، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، عاصم عبد الماجد محمد ماضي، يحيى عقيل سالمان عقيل، محمد حمادة السيد إبراهيم، عبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن، حسين محمد رضا إبراهيم يوسف، أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، مسلم فؤاد طرفان، أيمن محمود صادق رفعت، محمد سعد عبد المطلب عبده الرازقي، أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي، أحمد رجب رجب سليمان، كريم محمد محمد عبد العزيز، علي زكي محمد علي، ناجي إبراهيم العزولي، شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، محمد محرم فهمي أبو زيد، عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد الباري، علي حسن إبراهيم عبد الظاهر، ومحمد سعيد عبد النعيم أحمد.