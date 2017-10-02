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"حمى الضنك" هي مجرد البداية.. والقادم أخطر

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مصراوي Masrawy

"حمى الضنك" هي مجرد البداية.. والقادم أخطر

10:15 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

"حمى الضنك" هي مجرد البداية.. والقادم أخطر

كتب- أحمد عصام روّاي:

قال الدكتور "خالد أبوشنب" -أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة في كلية الصيدلة بجامعة عين شمس- أن "حمى الضنك" قد يتبعها العديد من الأمراص والأوبئة الاستوائية  مثل طفيل الملاريا وطفيل الليشمانيا ودودة الفيلاريا الخيطية.

وأضاف دكتور "خالد" أن ارتفاع درجة الحرارة يساعد على تكاثر الذباب والبعوض وغيرها من نواقل الأمراض والفيروسات الوسيطة التي تبحث عن المناخ المناسب لها، فتنتقل شمالًا.

وأكدت دراسات المناخ التي نُشرت على موقع "National Geographic" أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتغير درجات الحرارة والرطوبة في مناطق مختلفة، مما يدفع الحشرات والطفيليات المختلفة للهجرة شمالًا بحثًا عن بيئة مناسبة.

ويتوقع الخبراء على موقع مجلة "Nature" العلمية، أن مناطق الأمراض الطفيلية سوف ترتفع بالتدريج نحو الشمال.

وشهدت في الفترة الماضية ظهور حالات "فيروس الضنك" الذي يُنقل عبر لدغات البعوض، وكان موطنه الأصلي دول جنوب شرق أسيا المعروفة بمناخها الرطب.

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