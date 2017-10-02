للوقاية من "حمى الضنك".. حملة لرش وتطهير البرك والمستنقعات في أسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الصحة بأسوان، حملة مكبرة لرش جميع البرك والمستنقعات بمركز دراو، للوقاية من مرض "حمى الضنك"، ومكافحة البعوضة الناقلة للمرض.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن فرق المديرية نظمت حملة لرش جميع البرك والمستنقعات في مركز دراو، علاوة على تنظيم سلسلة من الندوات لتوعية الأهالي بـ"حمى الضنك"، وأعراضها وطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.