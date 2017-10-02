وصول وسفر 3 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر

شمال سيناء - أشرف سويلم:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين "عمان" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 346 راكبًا و118 شاحنة و6 سيارات بينما تغادر ثلاث سفن وهي "أمانة"، و"الحرية"، و"إلنوي اكسبريس" وعلى متنهم 592 راكبًا و120 شاحنة و35 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "القاهرة" وعلى متنها 189 راكبًا و4 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش و 38 سيارة ومغادرة ثلاث سفن وهي "القاهرة"، و"عمان"، و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهم 1579 راكبًا و144 شاحنة و92 سيارة.

على جانب آخر يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 214 راكبًا و15 برادًا و22 تريلا.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "سينا" و"بابل" وعلى متنهما 316 راكبًا و7 برادات و16 تريلا و5 سيارات، وغادرت السفينتين "سينا" و"بابل" وعلى متنهما 725 راكبًا و36 برادًا و45 تريلا و8 سيارات.