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ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

10:28 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز كفر صقر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و14 طلقة مُختلفة الأعيرة، و16.5 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و250 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و16 هاربنًا من أحكام جنائية في قضايا "قتل وسرقة".

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