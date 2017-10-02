ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز كفر صقر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و14 طلقة مُختلفة الأعيرة، و16.5 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و250 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و16 هاربنًا من أحكام جنائية في قضايا "قتل وسرقة".