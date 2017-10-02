ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية
ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية
10:28 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز كفر صقر.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و14 طلقة مُختلفة الأعيرة، و16.5 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و250 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و16 هاربنًا من أحكام جنائية في قضايا "قتل وسرقة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"أمن الشرقية": ضبط 35 حالة تحرش بطالبات المدارس في أسبوع
-
السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية
-
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية (صور)
-
ضبط طن "بانجو" و1500 قرص مُخدر بمخزن تحت الأرض بالشرقية
إعلان
إعلان