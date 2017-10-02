إصابة طفلين صدمتهما سيارة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب طفلين بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، صدمتهما سيارة أثناء خروجها من إحدى المعديات العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" الطفلين "أحمد أحمد جويد " 8 أعوام، و"آدم أحمد جويد" 10 أعوام، مصابين بكدمات وسحاجات بالجسم، نتيجة اصطدام سيارة بهما.

جاري تقديم الخدمات الطبية لهما والحالة العامة الخاصة بهما جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.