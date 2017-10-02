اليوم.. توقيع عقد شركة "بورسعيد الوطنية للحديد والصلب"
اليوم.. توقيع عقد شركة "بورسعيد الوطنية للحديد والصلب"
10:18 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
بورسعيد - طارق الرفاعي:
يوقع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الإثنين، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد شركة "بورسعيد الوطنية للحديد والصلب".
ومن المنتظر أن يحضر مراسم توقيع العقد، عدد من رجال الأعمال والقيادات التنفيذية بالمحافظة والصحفيين.
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