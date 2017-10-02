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وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يناقشان مشروع تنمية ساحل كفر الشيخ

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وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يناقشان مشروع تنمية ساحل كفر الشيخ وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يناقشان مشروع تنمية ساحل كفر الشيخ

التحرير

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استقبل اللواء محمد سعيد العصار، وزيرالدولة للإنتاج الحربي، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان، اليوم الإثنين، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لبحث آخر التطورات في مشروع تنمية الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ بمساحة 10 الآف فدان، والذي يمتد بطول 22 كيلومترا  وعرض 2.5 كيلو مترا، على ساحل البحر المتوسط، شمال غرب المحافظة.

واستعرض اللقاء، الموقف التنفيذي للأعمال التي ينفذها استشاري المشروع، وأخر ما توصلت إليه دراسات الجدوى التي أجراها مكتب محرم باخوم، وفقا للعقد الموقع، أول أغسطس الماضي، مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي يضع بموجبه المكتب الدراسات الفنية المبدئية ودراسات الجدوى الابتدائية، لتحديد أفضل المشروعات الممكن تنفيذها على هذه المساحة، والتي من المنتظر أن تجعلها منطقة متكاملة استثمارية سياحية سكنية خدمية.

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وذكر العصار، خلال الاجتماع، أن وزارة الإنتاج الحربي تولى مشروع تنمية الساحل الشمالي لكفر الشيخ، اهتماما كبيرا لما سيحققه من نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الإنتاج الحربى يلتزم بالدقة والسرعة في إنجاز هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ما يساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة، وخلق فرص واعدة للاستثمار وجذب المستثمرين لمصر، ما يعود بالنفع على المواطن وينهض بالاقتصاد الوطني للبلاد.
 
وقال مدبولي إنه جارى العمل على الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ في مراكز الحامول، فوة، ومطوبس، بالإضافة إلى وحدات اجتماعية في قلين، بلطيم، دسوق، برج البرلس  والجرايدة، متابعا أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال عام.

وأكد حرصه على منح كل متقدم، الوحدة السكنية التي يرغب في الحصول عليها بشرط أحقيته في ذلك،
 
فيما، أوضح محافظ كفر الشيخ أنه يحرص على متابعة تنفيذ خطوات المشروع بالدقة والسرعة المطلوبة، وعلى تفادي جميع المعوقات التي من شأنها تعطيل إنجاز العمل في المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المنطقة الاستثمارية على المستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المنطقة الاستثمارية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

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التحرير

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