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قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس

09:45 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس

لوس انجليس - (د ب أ):

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين جراء إطلاق النار الذي وقع في لاس فيجاس اليوم الاثنين.

وأضاف الشرطة أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 24 أخرين.

ونقلت سي إن إن الأمريكية عن مصادر طبية القول أن من بين الـ24 مصابا 12 حالتهم خطيرة .

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