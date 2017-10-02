قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس
قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس
09:45 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
لوس انجليس - (د ب أ):
أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين جراء إطلاق النار الذي وقع في لاس فيجاس اليوم الاثنين.
وأضاف الشرطة أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 24 أخرين.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر طبية القول أن من بين الـ24 مصابا 12 حالتهم خطيرة .
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