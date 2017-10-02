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الدولار ينخفض بالمركزى اليوم .. وبنك الإسكندرية الأقل سعرًا

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الدولار ينخفض بالمركزى اليوم .. وبنك الإسكندرية الأقل سعرًا الدولار ينخفض بالمركزى اليوم .. وبنك الإسكندرية الأقل سعرًا

التحرير

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شهدت الدولار اليوم الاثنين، بالبنك المركزي انخفاضًا طفيفًا وفقًا لآخر تعاملاته، ليسجل 17.70 جنيه للبيع و17.60 جنيه للشراء بانخفاض قدره قرش واحد.

وسجل بنك "إتش إس بي سي" و"بنك عودة" أعلى سعر بنحو 17.72جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصري. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك الزراعي وبنك الإسكندرية والبنك العربي بنحو 17.68 للبيع، و 17.58 للشراء، فيما سجل بالبنك العربي الإفريقي وكريدى أجريكول وبنك بلوم والبنك المصري الخليجى والمصري لتنمية الصادرات وبنك المشرق نحو 17.71 للبيع، و17.61 للشراء.
 
أما البنك التجاري الدولي والأهلي والقاهرة وبنك البركة وبنك قناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية وبنك إيران و أبو ظبي الإسلامى والتعمير والإسكان فقد سجل الدولار نحو 17.70 للبيع، و 17.60 للشراء. 
 
العملات الأجنبية:

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شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في الأسعار اليوم، ليسجل اليورو 20.91 للبيع، 20.78 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 23.72 جنيه للبيع، و23.57 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.28 جنيه للبيع، و18.17 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني 15.73 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

العملات العربية:

سجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.68 جنيه للبيع، و58.27 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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