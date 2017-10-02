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هادي خشبة يطالب الحكام بالتطوير

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هادي خشبة يطالب الحكام بالتطوير هادي خشبة يطالب الحكام بالتطوير

التحرير

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يرى هادي خشبة، كابتن النادي الأهلي الأسبق، أن منظومة التحكيم في لابد وأن تطور من نفسها خلال الفترة الحالية، لتلافي الأخطاء التي ظهرت مؤخرا، وتسببت في بعض الأزمات بمباريات الدوري الممتاز.

وقال «خشبة» في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «التحكيم لابد وأن يطور من نفسه، الحكم له تأثير كبير على نتيجة المباراة، ولابد وأن يكون الحكام على قدر المسؤولية».

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وأضاف كابتن النادي الأهلي الأسبق: «أحزن لحضور حكام أجانب لقيادة بعض المباريات في الدوري، في ظل وجود حكام مميزين بمصر، ولابد وأن يقوم الحكام بتطوير أدائهم».

وأوضح خشبة: «لا يجوز أن تكون المباريات المتلاحقة سببا في عدم تطوير الحكام من أدائهم، وأيضًا لابد وأن يكون اختيار الحكام لبعض المباريات بعناية شديدة وبمعايير محددة، أعتقد أنه لا يوجد حكم يريد أن يقع في أي خطأ متعمدا أو لديه أغراض معينة».

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التحرير

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