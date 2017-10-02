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معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادًا لموقعة الكونغو

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معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادًا لموقعة الكونغو معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادًا لموقعة الكونغو

التحرير

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ينطلق معسكر الوطني، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر الجاري، على ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى 2018.

وكان الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، أعلن اختيار قائمة تضم 25 لاعبًا، منهم 15 محترفًا و10 محليين.

وأخطر الاتحاد الكونغولي، نظيره اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رسميًا بوصوله إلى برج العرب 7 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الفراعنة، بالجولة الخامسة، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ويتدرب منتخب الكونغو مرة واحدة باستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني، ومن المقرر أن تبلغ عدد أفراد بعثة منتخب الكونغو ستكون 42 فردًا، ومن المحتمل أن يعتذر وزير الرياضة الكونغولي عن عدم الحضور مع البعثة، على أن يرسل نائبه بدلًا منه في حالة غيابه.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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التحرير

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