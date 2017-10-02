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حركة المرور: كثافات متحركة في المعادي والمنيل والزمالك والهرم

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مصراوي Masrawy

حركة المرور: كثافات متحركة في المعادي والمنيل والزمالك والهرم

09:46 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

حركة المرور: كثافات متحركة في المعادي والمنيل والزمالك والهرم

كتب- فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح الْيَوْمَ الاثنين كثافات مرورية على بعض الطرق فيما كانت غالبية معدلات السير طبيعية علي كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وفِي القاهرة ظهرت كثافات متحركة بشارع صلاح سالم حتى نفق الميرغنى نتيجة تعطل أتوبيس في الاتجاه القادم من المطار.

كما ظهرت كثافات متحركة داخل مناطق المعادي والمنيل والزمالك وكوبري 15 مايو وكوبري عباس بسبب دخول المدارس وبدء ذهاب الموظفين إلى أماكن عملهم.

أما باقي المحاور فتعمل بصورة جيدة.

وعلى الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل والجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير مرتفعة.

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