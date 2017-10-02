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الذهب يستقر اليوم.. وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا

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الذهب يستقر اليوم.. وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا الذهب يستقر اليوم.. وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بآخر تعاملات لها السبت الماضي لحين عودة التعاملات مرة أخرى مساء اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر تداوًلا 627 جنيهًا للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 717 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 537 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 418 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 358 جنيهًا للجرام.

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وسجلت أوقية الذهب نحو 22285 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5016 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 716571 جنيها. 

بينما سجل السعر العالمي للأوقية صباح اليوم 1280 دولارًا.

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التحرير

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