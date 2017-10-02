موضة كيم كاردشيان تزين شعرك هذا الخريف

(د ب أ) -

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن درجات الأشقر تتربع على عرش ألوان الشعر في خريف/شتاء 2017/2018، لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.