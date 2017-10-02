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موضة كيم كاردشيان تزين شعرك هذا الخريف

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مصراوي Masrawy

موضة كيم كاردشيان تزين شعرك هذا الخريف

09:17 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

موضة كيم كاردشيان تزين شعرك هذا الخريف

موضة كيم كاردشيان تزين شعرك هذا الخريف

 (د ب أ) -

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن درجات الأشقر تتربع على عرش ألوان الشعر في خريف/شتاء 2017/2018، لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام. 

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها الإلكتروني أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لدرجات الأشقر الباردة، مثل الأشقر المائل للأبيض والأشقر المائل للبلاتيني، وكذلك الأشقر البلاتيني، الذي يتلألأ بمسحة من بريق الفضي، والذي تألقت به مؤخرا النجمة كيم كارداشيان.

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مصراوي Masrawy

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