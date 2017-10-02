نبيه: تحديد بدائل الغائبين اليوم.. وحالة المنتخب ستحسم الفوز علي الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أوضح أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني، أن عبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمود "كهربا"، سيخضعوا للفحص الطبي، مؤكدا أن إصابة محمود حسن "تريزيجيه" وكذلك محمد عبدالشافي لن تمنعهم من المشاركة مع المنتخب في مواجهة الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأكد نبيه، في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد"، أن بدائل اللاعبين الغائبين عن مواجهة الكونغو، لن تخرج عن المجموعة التي شاركت مع المنتخب في المباريات الماضية.

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وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن البدائل بعد الاجتماع اليوم الإثنين، مضيفا: "حراسة المرمى في المنتخب، ليس بها أي مشكلات، ومعسكر المنتخب يكتمل بوصول اللاعبين المحترفين وكذلك لاعبي الأهلي خلال يوم 3 أكتوبر ليلا".

وتابع مدرب المنتخب: "منتخب الكونغو قوي، وبه محترفين عديدين في فرنسا، وسيلعب من أجل تحقيق نتيجة جيدة، في ظل المنافسة بين مصر وأوغندا وغانا"، مشددا علي أن حالة المنتخب الوطني، هي التي ستحسم نتيجة المباراة.