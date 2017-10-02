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العاهل السعودي يزور روسيا الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يزور الخميس المقبل

08:36 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

العاهل السعودي يزور روسيا الخميس المقبل

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان ين عبد العزيز إلى روسيا ستتم يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن إعلان أوشاكوف في سياق رده على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد تاريخ وصول الملك سلمان إلى روسيا.

ولن تقتصر زيارة العاهل السعودي إلى موسكو على مناقشة الملفات السياسية، وإنما ستشمل ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والنفطي.

وتركز الشراكة الروسية - المتجددة في المرحلة القادمة على تعزيز الشراكة الاستثمارية، على ضوء الرؤية السعودية 2030، والتي نجحت في تحقيق تحالفات استثمارية بمليارات الدولارات، والانتقال إلى السعودية ما بعد النفط.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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