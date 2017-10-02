جرحى في إطلاق نار أمام كازينو بمدينة لاس فيجاس الأمريكية
جرحى في إطلاق نار أمام كازينو بمدينة لاس فيجاس الأمريكية
08:29 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
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القاهرة - (مصراوي):
أصيب عدة أشخاص بعدما فتح مسلح النيران أمام كازينو في مدينة لاس فيجاس غربي الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأغلقت الشرطة الأمريكية المنطقة المحيطة بالحادث وطالبت المواطنين بتوخي الحذر.
وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك" مسلحا نشطا" في منطقة كازينو ماندالاي باي.
وجاء في التغريدة " نطالب الجميع بتجنب هذه المنطقة".
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، عن مسؤول طبي في المدينة قوله إن مستشفى الجامعة استقبل جرحى جراء إطلاق النار، نافيا سقوط قتلى حتى الآن.
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