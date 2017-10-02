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الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون متكاثرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 22 27

بلطيم 23 28

مرس مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 19 32

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

العريش 17 32

رفح 17 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 33

نخل 14 35

نويبع 27 35

طابا 18 33

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مرسى علم 28 33

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 21 33

أسيوط 21 33

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 23 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 25 37

أبو رماد 24 35

رأس حدربة 23 34

حلايب 23 33
 

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التحرير

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