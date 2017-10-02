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بوت تشيلسي نجم موضة الخريف

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مصراوي Masrawy

بوت تشيلسي نجم موضة الخريف

08:02 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

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(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن بوت تشيلسي "Chelsea Boot" يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2017/2018، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة من ناحية وإحساسا بالراحة والثبات أثناء المشي من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها الإلكتروني أن بوت تشيلسي هو بوت مستعار من عالم الموضة الرجالي، ويمتاز بأنه بلا أربطة وذي أشرطة مطاطية على الجانبين، في حين يصل طوله إلى الكاحل. وفي الأساس يأتي بوت تشيلسي بنعل منخفض، ولكنه يأتي اليوم بكعب عال بعض الشيء أو بكعب القطة "Kitten Heels".

ويمتاز بوت تشيلسي بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث إنه يتناغم مع السراويل والتنانير بكل أطوالها، كما أنه مناسب للعمل ولأنشطة أوقات الفراغ.

ولتأكيد الطابع الذكوري للبوت يمكن تنسيقه مع بذلة، في حين يمكن كسر الطابع الذكوري للبوت بتنسيقه مع فستان مفعم بالرقة والأنوثة، كفستان ذي خامة انسيابية يزدان بنقوش الزهور.

وإلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود، يزدان بوت تشيلسي هذا الموسم بالنقوش أيضا مثل نقوش جلد النمر. وهنا ينبغي تنسيقه مع ملابس ذات ألوان تتحلى بالبساطة أو مع ملابس ذات ألوان ممثلة في البوت.

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مصراوي Masrawy

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