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مدحت شلبي يهاجم «beIN SPORTS» في حضور ميدو.. والأخير بفاجئه (فيديو)

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مدحت شلبي يهاجم «beIN SPORTS» في حضور ميدو.. والأخير بفاجئه (فيديو) مدحت شلبي يهاجم «beIN SPORTS» في حضور ميدو.. والأخير بفاجئه (فيديو)

التحرير

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هاجم الإعلامي مدحب شلبي، العاملين بقناة «beIN SPORTS»، بسبب وضع علامة استفهام فوق رأس لاعبا الأهلي وليد سليمان، ورامي ربيعة، معلقًا: «هل هذا يليق؟ ديه حاجة ما حصلتش قبل كده، وكمان كتبوا بعد المباراة جملة، سوسة غير رادس».

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة الأحد، من برنامج «مساء الأنوار»، ما حدث يندرج تحت بند «العيب»، متسائلًا: «حاجة هتزعلهم وتتعبهم لو الأهلي كسب ومصر تبقى فرحانة؟».

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من جانبه علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوداي دجلة ومحلل قناة «beIN SPORTS» السابق، قائلًا: «على فكرة المخرجين اللي شغالين في الاستوديو مصريين، ولا يمكن يكون قصدهم إهانة لمصر».

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التحرير

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