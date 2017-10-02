"الجنايات" تستكمل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إلى الشهود في محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة بمنطقة حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 شرطيين من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.