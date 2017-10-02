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سماع الشهود في محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

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مصراوي Masrawy

سماع الشهود في محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

05:00 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

محمد بديع مرشد الإخوان

كتب - عمرو علي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، سماع الشهود في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عديدة منها: التجمهر والإرهاب، والشروع في القتل، واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد؛ وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

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