أحمد عز وشاهيناز يرزقان بمولودهما الأول "علي"
أحمد عز وشاهيناز يرزقان بمولودهما الأول "علي"
04:37 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
أحمد عز وشاهيناز النجار متزوجان منذ ما يقرب من 9 س
القاهرة - (مصراوي):
علم مصراوي أن المهندس أحمد عز، رجل الأعمال والقيادي البارز في الجزب الوطتي السابق وزوجته شاهيناز النجار النائبة السابقة في البرلمان، رزقا اليوم بمولودهما الأول وأطلقا عليه اسم "علي".
جدير بالذكر أن عز لديه أبناء من زوجتين سابقتين، ولكن "علي" هو المولود الأول من زوجته شاهيناز التي تزوجها منذ ما يقرب من 9 سنوات.
وأوضح مصدر مقرب من العائلة لمصراوي أن شاهيناز والمولود بصحة جيدة.
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