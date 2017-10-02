أحمد عز وشاهيناز يرزقان بمولودهما الأول "علي"

أحمد عز وشاهيناز النجار متزوجان منذ ما يقرب من 9 س

القاهرة - (مصراوي):

علم مصراوي أن المهندس أحمد عز، رجل الأعمال والقيادي البارز في الجزب الوطتي السابق وزوجته شاهيناز النجار النائبة السابقة في البرلمان، رزقا اليوم بمولودهما الأول وأطلقا عليه اسم "علي".

جدير بالذكر أن عز لديه أبناء من زوجتين سابقتين، ولكن "علي" هو المولود الأول من زوجته شاهيناز التي تزوجها منذ ما يقرب من 9 سنوات.

وأوضح مصدر مقرب من العائلة لمصراوي أن شاهيناز والمولود بصحة جيدة.