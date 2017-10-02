«إسكان البرلمان»: توجد 12 مليون وحدة سكنية مغلقة دون استفادة

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إحصائية التعداد السكاني أظهرت وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، موضحًا أن تلك الوحدات تُعد ثروة مهدرة، حيث أن أصحاب تلك الوحدات أغلقوها ولا يستفادوا منها، مضيفًا: «لا بييجي من وراها عائد لصاحب الوحدة ولا للدولة».

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc»، أن بعض المواطنين يقوم بشراء تلك الوحدات من أجل تركها لنجله يتزوج فيها، مستطردًا: «بس حرام الفلوس ديه تبقى عطلانه، لو الشقة ظلت مغلقة هيدفع عليها ضريبة، أما بقى لو طرحها للإيجار برضوا هيدفع عليها ضريبة، بس هيدخله دخل».

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وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في جميع الدول الأوروبية، مستطردًا: «فيه ناس تقولك مالي وأنا حر فيه، أنا مش بقولك أدهولي، عارف أنه حقك، أنا بقولك استفاد بيه وفيد الدولة، حقنا أننا نفرض عليكم ضريبة».