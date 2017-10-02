"دائرة الإرهاب" تنظر محاكمة "مرسي" و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

كتب - عمرو علي:

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

في وقت سابق، ألغت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.