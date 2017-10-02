طاهر أبو زيد: وليد أزارو «لا يصلح» للنادي الأهلي (فيديو)

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قال طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر، واجه النجم الساحلي بتحفظ، اعتمادًا على مباراة الإياب، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا لكنهم وقعوا أيضًا في أخطاء.

وتحدث «أبو زيد»، خلال تصريحاته لـ«قناة الأهلي»، عن وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه ليس على المستوى المطلوب لقيادة هجوم الأهلي، ولا يملك مواضفات رأس الحربة القادر على صناعة الفارق، رغم بذله لمجهود كبير.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.