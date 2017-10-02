أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

طاهر أبو زيد: وليد أزارو «لا يصلح» للنادي الأهلي (فيديو)

Google+ Print
طاهر أبو زيد: وليد أزارو «لا يصلح» للنادي الأهلي (فيديو) طاهر أبو زيد: وليد أزارو «لا يصلح» للنادي الأهلي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر، واجه النجم الساحلي بتحفظ، اعتمادًا على مباراة الإياب، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا لكنهم وقعوا أيضًا في أخطاء.

وتحدث «أبو زيد»، خلال تصريحاته لـ«قناة الأهلي»، عن وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه ليس على المستوى المطلوب لقيادة هجوم الأهلي، ولا يملك مواضفات رأس الحربة القادر على صناعة الفارق، رغم بذله لمجهود كبير.

شاهد أيضا

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)