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عبد الحفيظ: التحكيم كان جيدًا.. وأتمنى زيادة عدد الجماهير في برج العرب

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عبد الحفيظ: التحكيم كان جيدًا.. وأتمنى زيادة عدد الجماهير في برج العرب عبد الحفيظ: التحكيم كان جيدًا.. وأتمنى زيادة عدد الجماهير في برج العرب

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك شوط آخر لمواجهة النجم الساحلي، في ، مشيرًا إلى أنه يتمنى التحضير للمباراة بشكل جيد لتحقيق الفوز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته لـ«قناة الأهلي»، أن النجم الساحلي فريق يمتاز بالشراسة ويمتلك عدد من اللاعبين الجيدين، مؤكدًا أن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة جيدة في برج العرب أيًا كانت الظروف، مشيدًا بالتحكيم في مباراة الذهاب وإدارة الحكم للقاء بشكل جيد.

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وعن الإصابات التي ضربت الفريق، أوضح «عبد الحفيظ» أن حسام عاشور سيكون جاهزًا بعد أسبوع، ويحتاج هشام محمد إلى 10 أيام للتعافي من الكسر الذي تعرض له في أصبع يده، بينما يُحدد حجم إصابة عبد الله السعيد عقب العودة إلى القاهرة، مضيفًا أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل.

واختتم مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «أتمنى زيادة عدد الجماهير في مباراة الإياب، وتحقيق أفضل نتيجة ترضي جمهور الأهلي».

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التحرير

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