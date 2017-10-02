"الجنايات" تستمع للشهود في إعادة محاكمة "مرسي" بـ"اقتحام السجون"
"الجنايات" تستمع للشهود في إعادة محاكمة "مرسي" بـ"اقتحام السجون"
03:01 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
محمد مرسي
كتب - عمرو علي:
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، سماع الشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية.
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