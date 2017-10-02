جنايات الجيزة تستمع لمرافعة دفاع 379 متهما في "اعتصام النهضة"

كتب - عمرو علي:

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

كان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015، وأسندت لهم النيابة العامة عدة اتهامات أبرزها تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".

كما وجهت لهم تهم القبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة أسلحة نارية وذخائر للتعدي على الأشخاص؛ تنفيذا لغرض إرهابي.