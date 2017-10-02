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داعش يتبنى هجوم مرسيليا

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مصراوي Masrawy

داعش يتبنى هجوم مرسيليا

01:34 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

داعش يتبنى هجوم مرسيليا

باريس - (د ب أ):

ذكرت وكالة (سايت) الاستخباراتية الأمريكية مساء الأحد إن الهجوم الذي وقع في مدينة مرسيليا، وأودى بحياة امرأتين في محطة سانت تشارلز للسكك الحديدية تم تنفيذه من قبل أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ونقلت (سايت) عن وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش أن المهاجم كان من "جنود تنظيم الدولة الإسلامية".

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