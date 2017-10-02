استئناف محاكمة محامي "خلية الظواهري" بتهمة إهانة القضاء
استئناف محاكمة محامي "خلية الظواهري" بتهمة إهانة القضاء
01:01 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
محكمة جنايات شمال القاهرة
كتب- عمرو علي:
تنظر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة علي إسماعيل محامي "خلية الظواهري"؛ بتهمة إهانة القضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الحمداوي، وسكرتارية عصام ترك.
التحقيقات كشفت عن نشوب مشادة كلامية بين المحامي والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة التي تحاكم المتهمين في "خلية الظواهري"، حيث طلب رئيس المحكمة منه توجيه أسئلة مفيدة للشهود، فرد بما اعتبرته المحكمة إهانة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب
-
4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف
-
الجنايات تعاقب "مشاغب" و4 أخرين بالسجن 7 سنوات في "أحداث الدفاع الجوي"
-
المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر
إعلان
إعلان