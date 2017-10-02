استئناف محاكمة محامي "خلية الظواهري" بتهمة إهانة القضاء

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة علي إسماعيل محامي "خلية الظواهري"؛ بتهمة إهانة القضاء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الحمداوي، وسكرتارية عصام ترك.

التحقيقات كشفت عن نشوب مشادة كلامية بين المحامي والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة التي تحاكم المتهمين في "خلية الظواهري"، حيث طلب رئيس المحكمة منه توجيه أسئلة مفيدة للشهود، فرد بما اعتبرته المحكمة إهانة.