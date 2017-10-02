أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

استئناف محاكمة محامي "خلية الظواهري" بتهمة إهانة القضاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استئناف محاكمة محامي "خلية الظواهري" بتهمة إهانة القضاء

01:01 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

محكمة جنايات شمال القاهرة

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة علي إسماعيل محامي "خلية الظواهري"؛ بتهمة إهانة القضاء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الحمداوي، وسكرتارية عصام ترك.

التحقيقات كشفت عن نشوب مشادة كلامية بين المحامي والمستشار محمد فهمي، رئيس الدائرة التي تحاكم المتهمين في "خلية الظواهري"، حيث طلب رئيس المحكمة منه توجيه أسئلة مفيدة للشهود، فرد بما اعتبرته المحكمة إهانة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب

    أخبار

  • 4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف

    أخبار

  • الجنايات تعاقب "مشاغب" و4 أخرين بالسجن 7 سنوات في "أحداث الدفاع الجوي"

    أخبار

  • المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

    أخبار

إعلان

6a7b67e36e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي