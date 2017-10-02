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توقف حركة القطارات في العياط لمدة نصف ساعة

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مصراوي Masrawy

توقف حركة القطارات في العياط لمدة نصف ساعة

12:56 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

توقف حركة القطارات في العياط لمدة نصف ساعة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن عطلا فنيا بقطار بضائع تسبب في توقف الحركة لمدة نصف ساعة، اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن القطار توقف أمام الوحدة الزراعية بالمركز، وتم تعيين الخدمات الأمنية لحين إصلاح العطل، لافتا بأنه تم استئناف الرحلة.

وحول ما تردد عن نشوب حريق بإحدى عربات القطار، نفى المصدر صحة هذا الكلام، مشددا على أن الأمر اقتصرعلى عطل فني فقط.

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مصراوي Masrawy

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