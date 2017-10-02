فوز معسكر "نعم" بنسبة 90% في استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا
فوز معسكر "نعم" بنسبة 90% في استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا
12:51 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
برشلونة - (د ب أ):
فاز معسكر "نعم" بنسبة 90% وذلك في استفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا غير القانوني، وفقا لما أعلنه متحدث باسم حكومة المنطقة.
وقال خوردي تورول في مؤتمر صحفي إنه تم فرز 26ر2 مليون صوت، وإن أكثر من 2 مليون ناخب صوتوا لصالح الانفصال.
وحصل معسكر "لا" الرافض للاستقلال على نسبة 9ر7% من الأصوات، فيما بلغ إجمالي عدد بطاقات التصويت الملغاة 9ر0% .
وقال المتحدث "إن اليوم يعد انتصارا للديمقراطية وللشعب الذى دافع عنها سلميا".
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