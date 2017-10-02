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صورة وخبر: سكان كتالونيا في يوم الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سكان كتالونيا في يوم الاستفتاء

12:47 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

صورة وخبر: سكان كتالونيا في يوم الاستفتاء

مواطني كتالونيا (أف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شارك سكان إقليم كاتالونيا، الأحد، في استفتاء للانفصال عن إسبانيا ترفضه مدريد، واصطفوا في طوابير أمام مراكز الاقتراع رغم معارضة الشرطة واستخدامها العنف ضدهم.

وأدت المواجهات إلى سقوط 844 مصابًا حيث استخدمت الشرطة العنف في لمواجهة المشاركين في الاستفتاء.

وبينما يُصر سكان الإقليم على حقهم في إتمام الاستفتاء والمضي قدمًا في مساعيهم للانفصال عن إسبانيا تؤكد مدريد على حقها في منع الاستفتاء الذي وصفه بعض مسؤولوها بالمهزلة.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة المشاركين في الاستفتاء من سكان الإقليم أثناء احتجاجهم في وجه الشرطة.

وتعرضت مدريد لانتقادات دولية بسبب ممارسة الشرطة ضد المشاركين في الاستفتاء، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه حقها في مواجهته ومنعه معتبرة أنه غير قانوني.

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