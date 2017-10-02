10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال كارلس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا، إن الكتالونيين "اكتسبوا الحق لتكون لهم دولة مستقلة، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصرف بلطف مع كوريا الشمالية لم يحقق أي نجاح منذ 25 عامًا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تعد في حاجة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

1- زعيم كتالونيا: اكتسبنا الحق لنصبح دولة مستقلة

رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون - أرشيفية

قال كارلس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا، إن الكتالونيين "اكتسبوا الحق لتكون لهم دولة مستقلة بوضع جمهورية، وذلك في أعقاب الاستفتاء الذي جرى اليوم.

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2- ترامب: التصرف بلطف مع كوريا الشمالية لم ينجح منذ 25 عامًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصرف بلطف مع كوريا الشمالية لم يحقق أي نجاح منذ 25 عامًا، مشيرًا إلى أن 3 من أسلافه فشلوا في حل أزمة بيونج يانج.

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3- أردوغان: تركيا لم تعد في حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تعد في حاجة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

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4- سفير فرنسا لدى القاهرة: مصر استعادت دورها السياسي والدبلوماسي

سفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه - أرشيفية

ثمن سفير فرنسا لدى مصر، ستيفان روماتيه، من دور مصر القيادي في منطقة الشرق الأوسط، وأنها استعادت دورها كمؤثر دولي من الدرجة الأولى علي ساحة السياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية، مؤكداً أن فرنسا تشعر بارتياح كبير لهذا الأمر وتهنئ مصر عليه.

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5- قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.

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6- الملك سلمان: "رحم الله من أهدى إلي عيوبي"

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - أرشيفية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاحه مشروعات جديدة بالطائف: "إن الثروة موجودة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء". وتابع: "كلمة أكررها دائمًا، رحم الله من أهدى إلي عيوبي".

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7- وزير خارجية بريطانيا عن استفتاء كتالونيا: يجب احترام الدستور

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون - أرشيفية

تحدث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن ممارسات الشرطة الإسبانية في شوارع كتالونيا، وكتب على "تويتر": "الاستفتاء الكتالوني هو قضية تخص الشعب الإسباني والحكومة، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وسيادة القانون".

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8- رئيس الوزراء الإسباني: دولتنا ديموقراطية لكنها صارمة في احترام القانون

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدريد الأحد (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن إسبانيا تعد واحد من الديموقراطيات الناضجة في دول الاتحاد الأوروبي، لكنها حازمة في مواجهة أي محاولة للنيل من وحدة البلاد وفرض سيادة القانون".

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9- المسماري: قطر تعمل على نقل مسلحي داعش من سوريا إلى ليبيا

المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري - أرشيفية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، التابعة لمجلس النواب المنتخب، العقيد أحمد المسماري إن داعش والأذرع الإخوانية والتنظيمات التابعة للقاعدة تحالفوا في ليبيا لنشر التطرف. وأضاف المسماري: "قطر تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى ليبيا الدعم المالي القطري للجماعات الإرهابية مستمر في ليبيا".

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10- نتنياهو: لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان العراق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون لإسرائيل أي دور في الاستفتاء التي أجري في إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي حول الانفصال عن العراق.

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