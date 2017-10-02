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مصر تدين حادث مقتل سيدتين طعنا بالسكين في مارسيليا

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مصراوي Masrawy

تدين حادث مقتل سيدتين طعنا بالسكين في مارسيليا

12:26 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

مصر تدين حادث مقتل سيدتين طعنا بالسكين في مارسيليا

وزارة الخارجية

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد وأقوي العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم إثر قيام أحد الأشخاص بطعن سيدتين بمحطة القطار الرئيسية بمدينة مارسيليا جنوب فرنسا، مما أسفر عن وفاتهما.

وأعربت مصر في البيان الصادر، مساء اليوم الأحد، عن تعازيها حكومة وشعبا للحكومة والشعب الفرنسيين في ضحيتي الحادث الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه.

وجددت مصر مجددا إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين، وتزعزع استقرار المجتمعات.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، عبر تبني منهج شامل في محاربة الجماعات الإرهابية دون الاقتصار على التعامل الأمني وحده، بل ومعاقبة المحرضين والممولين والداعمين بالفكر والمال والسلاح على السواء.

وأكدت الخارجية في ختام البيان على تضامن مصر ووقوفها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

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