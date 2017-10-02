حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي من أهمها أعمال عنف داخل إقليم كتالونيا وعملية طعن في مارسيليا، علاوة على إسقاط طائرة تجسس أمريكية في اليمن.

1- "يوم دامٍ" في كتالونيا للمطالبة بالانفصال عن إسبانيا

قوات مكافحة الشغب الإسبانية تحيط مراكز الاقتراع في برشلونة اليوم (أ ف ب)

توافد سكان إقليم كتالونيا إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا رغم معارضة مدريد، وأغلقت في الثامنة مساءً صناديق الاقتراع بعد يوم دام سقط فيه مئات المصابين في الاشتباكات التي شهدها الإقليم بين قوات الشرطة التي حاولت منعه وبين سكان الإقليم الذين يعتبرونه حق من حقوقهم المشروعة.

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2- عملية طعن في مارسيليا

وزير الداخلية الفرنسي في موقع الهجوم اليوم (أ ف ب)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم "الهمجي" في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.

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3- خمسة جرحى في "عمل إرهابي" بكندا

الشاحنة التي دهس بها الارهابي المارة في ادمنتون (أ ف ب)

فتحت الشرطة الكندية تحقيقا في "عمل إرهابي" بعد ان تعرض شرطي للطعن بيد شخص قام بعدها بدهس عدد من المارة ما أدى إلى إصابة أربعة اشخاص آخرين في ادمنتون في غرب كندا.

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4- قوات سوريا الديموقراطية تشدد الخناق على "داعش" في الرقة

عناصر من قوات سوريا الديموقراطية بالرقة (أ ف ب)

شددت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الخناق على مقاتلي تنظيم "داعش" المحاصرين داخل مستشفى الرقة الوطني، أحد آخر المعاقل التي يسيطر عليها التنظيم في المدينة في شمال سوريا.

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5- الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية

طائرة بدون طيار أمريكية (أ ف ب)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اسقاط طائرة تجسس أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء.

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