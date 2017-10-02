بعد بلاغ مجهول.. ضبط سلاح مضاد للطائرات في قنا
بعد بلاغ مجهول.. ضبط سلاح مضاد للطائرات في قنا
12:17 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
سلاح مضاد للطائرات
قنا - عبد الرحمن القرشي:
تلقت إدارة البحث الجنائي في قنا اتصالاً تليفونيًا من مجهول عن رغبة أحد العائلات في قرية الدم والنار بأبو خزام في التخلي عن سلاح مضاد للطائرات 14.5 بحوزتهم، وتركه بمكان محدد للأجهزة الأمنية لاستلامه خشية القبض عليهم بحملات التفتيش الدورية التي تنفذ بالمحافظة.
انتقلت قوة أمنية بقيادة اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وضبطت السلاح، وحرر محضر بالواقعة.
كما كلف اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، فريق بحث لتحديد هوية صاحب البلاغ، وفحص مصدر حيازته وكيفية حصوله عليه.
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