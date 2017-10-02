ساعتان بين "السما والأرض".. مأساة أسرة مريض داخل مصعد مستشفى البدرشين

كتب - محمد شعبان:

صباح أمس الأحد، توجه 3 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى البدرشين المركزي عقب تدهور حالة أحد أفراد الأسرة، ويستلزم إجراء غسيل كلوي.

انتظر الأربعة موعد الكشف، وباستقلالهم المصعد من الطابق الأول، حدث عطلًا بين الطابقين الأول والثاني، مما أدى إلى توقفه واحتجازهم داخله.

لم يتمكن مسؤولو المستشفى أو المترددون عليها من إنقاذ الأربعة، خاصة مع غياب العامل المسؤول عن تشغيل وصيانة المصعد ذلك اليوم.

بمرور الوقت، تدهورت الحالة الصحية للمريض، وأصيب آخر بحالة إغماء، الأمر الذي دفع الثالث للاتصال بشرطة النجدة، آملا في إنقاذ حياتهم المعلقة "بين السما والأرض".

داخل مكتبه بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يتلقى اللواء هاني سعيد إخطارا بالواقعة عبر جهاز اللاسلكي، دوي صافرات الإنذار تدوي في المكان، يهرع رجال الإنقاذ لاستقلال السيارات في طريقهم إلى المستشفى.

ونجح رجال الإنقاذ في سحب المصعد وفتح الاب وإخراج مستقليه بعد مكثوا بداخله نحو ساعتين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.