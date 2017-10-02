أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ساعتان بين "السما والأرض".. مأساة أسرة مريض داخل مصعد مستشفى البدرشين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ساعتان بين "السما والأرض".. مأساة أسرة مريض داخل مصعد مستشفى البدرشين

12:11 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

صباح أمس الأحد، توجه 3 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى البدرشين المركزي عقب تدهور حالة أحد أفراد الأسرة، ويستلزم إجراء غسيل كلوي.

انتظر الأربعة موعد الكشف، وباستقلالهم المصعد من الطابق الأول، حدث عطلًا بين الطابقين الأول والثاني، مما أدى إلى توقفه واحتجازهم داخله.

لم يتمكن مسؤولو المستشفى أو المترددون عليها من إنقاذ الأربعة، خاصة مع غياب العامل المسؤول عن تشغيل وصيانة المصعد ذلك اليوم.

بمرور الوقت، تدهورت الحالة الصحية للمريض، وأصيب آخر بحالة إغماء، الأمر الذي دفع الثالث للاتصال بشرطة النجدة، آملا في إنقاذ حياتهم المعلقة "بين السما والأرض".

داخل مكتبه بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يتلقى اللواء هاني سعيد إخطارا بالواقعة عبر جهاز اللاسلكي، دوي صافرات الإنذار تدوي في المكان، يهرع رجال الإنقاذ لاستقلال السيارات في طريقهم إلى المستشفى.

ونجح رجال الإنقاذ في سحب المصعد وفتح الاب وإخراج مستقليه بعد مكثوا بداخله نحو ساعتين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • ضبط تاجر كوكايين في العجوزة

    أخبار

  • أرملة "سمسار أكتوبر": أهل زوجي خطفوا طفلي بسبب الميراث -()

    أخبار

  • موظف مكتب بريد حلوان سرق 80 ألف جنيه من حسابات 27 عميل

    أخبار

إعلان

205503e76f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)