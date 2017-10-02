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تحويلة مرورية بـ"صحراوي الإسكندرية" بسبب انقلاب مقطورة محملة بالغلال

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مصراوي Masrawy

تحويلة مرورية بـ"صحراوي الإسكندرية" بسبب انقلاب مقطورة محملة بالغلال

11:57 م الأحد 01 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلة مرورية في المنطقة الثالثة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (مرغم - طريق الخدمة)، اليوم الإثنين؛ بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من الغلال قادمة من ميناء الإسكندرية.

وكانت السيارة في طريقها لهيئة السلع التموينية بمحافظة بني سويف، فوجئ قائدها راغب عادل 49 سنة، بسيارة مجهولة تقطع الطريق أمامه، ولدى محاولته مفاداتها، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها بنهر الطريق.

تم تحويل حركة المرور للطريق الصحراوي الرئيسي لمدة 15 دقيقة؛ لتسهيل سير السيارات، وتم رفع المقطورة وحمولتها، دون وقوع إصابات.

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مصراوي Masrawy

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