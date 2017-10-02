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ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

11:50 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

حملة أمنية - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش، وطبنجة، و54 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل من ضبط 42 قضية مخدرات، وإزالة 312 حالة إشغال بالطريق العام.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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