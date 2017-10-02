ضبط تاجر كوكايين في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، شن حملاتهم المكبرة؛ لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية من ضبط عاطل بأحد الأكمنة بمنطقة العجوزة، وبحوزته 340 جرام كوكايين، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.