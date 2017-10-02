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ضبط تاجر كوكايين في العجوزة

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجر كوكايين في العجوزة

11:47 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط تاجر كوكايين في العجوزة

كوكايين - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، شن حملاتهم المكبرة؛ لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية من ضبط عاطل بأحد الأكمنة بمنطقة العجوزة، وبحوزته 340 جرام كوكايين، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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