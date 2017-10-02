أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

12:02 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    aaadb7d2ca.jpg

  • عرض 4 صورة

    0e298639f4.jpg

  • عرض 4 صورة

    2a52ee0266.jpg

  • عرض 4 صورة

    2ea2f95e3a.jpg

إعادة الألبوم

صور- الشرطة الإسبانية تلجأ إلى العنف لمواجهة استفتاء كتالونيا

الألبوم التالى

صور- الشرطة الإسبانية تلجأ إلى العنف لمواجهة استفتاء كتالونيا

كتب - علاء المطيري:

بعدما يترك رؤساء أمريكا مناصبهم لا يتركون الحياة العامة ويظهرون من حين إلى آخر في مناسبات بعضها سياسي وأخرى تستهدف أنشطة اجتماعية وخيرية.

وكان آخر ظهور لرؤساء سابقين بمشاركة 3 منهم، الخميس الماضي، أثناء مشاركتهم في كأس الرؤساء للجولف.

ونشرت صفحة "صوت أمريكا" على "فيسبوك" 4 صور قالت إنها تجمع 3 من رؤساء أمريكا السابقين، مشيرة إلى أنه تم التقاطها، الخميس الماضي في مدينة نيوجيرسي.

وهؤلاء الرؤساء السابقين هم باراك أوباما، جورج بوش وبيل كلينتون، حيث اجتمعوا في أول جولة من كأس الرؤساء في نادي الحرية الوطني للجولف بمدينة نيو جيرسي، الخميس الماضي.

وجمعت الصور بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، الذين افتتحوا منافسات بطولة كأس الرؤساء للجولف.

وتقام بطولة كأس الرؤساء للجولف كل عامين بين فريق للجولف يمثل الولايات المتحدة، وفريق آخر يمثل دول العالم، فيما تقام بطولة العام الحالي، تحت اسم كأس الجولف للحرية الوطنية برئاسة شرفية للرئيس الحالي، دونالد ، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

يذكر أن أول بطولة لكأس الرؤساء أقيمت عام 1994 في جينزفيل بولاية فرجينيا، وفازت بها الولايات المتحدة، بقيادة هال إيروين.

وتعد كأس الرؤساء بطولة بلا جوائز، إذ توزع أرباح التذاكر على مؤسسات خيرية يقترحها اللاعبون، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتقام هذه البطولة كل عامين بين فريق يمثل الولايات المتحدة، وآخر يمثل دول العالم في سلسلة من 30 مباراة، ويتم اختتامها، اليوم الأحد، وفقًا لـ" اليوم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مشاكل صحية غامضة

    أخبار

  • سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

    أخبار

  • سول تتوقع تسلم أسلحة "استراتيجية" أمريكية لمواجهة

    أخبار

  • ميشيل أوباما تعود لدائرة الضوء السياسي بانتقادات للنساء اللواتي انتخبن

    أخبار

إعلان

c4870cdf54.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية