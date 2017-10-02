4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

كتب - علاء المطيري:

بعدما يترك رؤساء أمريكا مناصبهم لا يتركون الحياة العامة ويظهرون من حين إلى آخر في مناسبات بعضها سياسي وأخرى تستهدف أنشطة اجتماعية وخيرية.

وكان آخر ظهور لرؤساء سابقين بمشاركة 3 منهم، الخميس الماضي، أثناء مشاركتهم في كأس الرؤساء للجولف.

ونشرت صفحة "صوت أمريكا" على "فيسبوك" 4 صور قالت إنها تجمع 3 من رؤساء أمريكا السابقين، مشيرة إلى أنه تم التقاطها، الخميس الماضي في مدينة نيوجيرسي.

وهؤلاء الرؤساء السابقين هم باراك أوباما، جورج بوش وبيل كلينتون، حيث اجتمعوا في أول جولة من كأس الرؤساء في نادي الحرية الوطني للجولف بمدينة نيو جيرسي، الخميس الماضي.

وجمعت الصور بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، الذين افتتحوا منافسات بطولة كأس الرؤساء للجولف.

وتقام بطولة كأس الرؤساء للجولف كل عامين بين فريق للجولف يمثل الولايات المتحدة، وفريق آخر يمثل دول العالم، فيما تقام بطولة العام الحالي، تحت اسم كأس الجولف للحرية الوطنية برئاسة شرفية للرئيس الحالي، دونالد ترامب، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

يذكر أن أول بطولة لكأس الرؤساء أقيمت عام 1994 في جينزفيل بولاية فرجينيا، وفازت بها الولايات المتحدة، بقيادة هال إيروين.

وتعد كأس الرؤساء بطولة بلا جوائز، إذ توزع أرباح التذاكر على مؤسسات خيرية يقترحها اللاعبون، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتقام هذه البطولة كل عامين بين فريق يمثل الولايات المتحدة، وآخر يمثل دول العالم في سلسلة من 30 مباراة، ويتم اختتامها، اليوم الأحد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".