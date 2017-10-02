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وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى احترام الدستور الإسباني

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى احترام الدستور الإسباني

11:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى احترام الدستور الإسباني

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

كتب - عبدالعظيم قنديل:

رفض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوات المعارضة للمملكة المتحدة لإدانة ممارسات الشرطة الإسبانية في شوارع كتالونيا.

ونشر جونسون عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حث رئيسة البريطانية تيريزا ماي على الحديث إلى رئيس الوزراء الإسباني مانويل راخوي لإنهاء العنف من قبل الشرطة في كتالونيا وإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الدستورية".

وأضاف الوزير البريطاني: "الاستفتاء الكتالوني هو قضية تخص الشعب الإسباني والحكومة"، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وسيادة القانون.

وكان قد انتقد زعيم المعارضة البريطانية وحزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، عنف الشرطة ضد مواطني كتالونيا، ودعا الحكومة الإسبانية إلى وضع حد لها.

ويشار إلى أن ما لا يقل عن 465 شخصًا أصيبوا بجراح في إقليم كتالونيا الإسباني، في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن والمواطنين، بينما أصيب 11 من رجال الشرطة بجراح، أثناء محاولتهم منع إجراء الاستفتاء.

وزير الخارجية البريطاني

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