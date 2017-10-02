كتالونيا تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الاستفتاء إلى 844 شخصًا

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كتالونيا الإسباني، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد المصابين في استفتاء الانفصال جراء عنف الشرطة مع المشاركين في الاستفتاء والمتظاهرين إلى 844 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات وقعت في برشلونة، عاصمة الإقليم.

كانت قوات الأمن الإسبانية حاولت صباح اليوم منع الاستفتاء المحظور من القضاء والمرفوض من الحكومة المركزية في مدريد، بأي ثمن وهاجمت الناخبين باستخدام الهراوات.

وجرت دعوة المصابين إلى تحرير محاضر بهذه الوقائع ضد وحدة شرطة الحماية المدنية، لدى شرطة كتالونيا.