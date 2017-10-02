كتالونيا تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الاستفتاء إلى 844 شخصًا
كتالونيا تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الاستفتاء إلى 844 شخصًا
11:51 م الأحد 01 أكتوبر 2017
كتالونيا تعلن ارتفاع حصيلة مصابي الاستفتاء إلى 844
برشلونة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كتالونيا الإسباني، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد المصابين في استفتاء الانفصال جراء عنف الشرطة مع المشاركين في الاستفتاء والمتظاهرين إلى 844 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات وقعت في برشلونة، عاصمة الإقليم.
كانت قوات الأمن الإسبانية حاولت صباح اليوم منع الاستفتاء المحظور من القضاء والمرفوض من الحكومة المركزية في مدريد، بأي ثمن وهاجمت الناخبين باستخدام الهراوات.
وجرت دعوة المصابين إلى تحرير محاضر بهذه الوقائع ضد وحدة شرطة الحماية المدنية، لدى شرطة كتالونيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بطاقات الهوية وصناديق بلاستيكية.. كيف شارك سكان كتالونيا في الاستفتاء؟
-
ردود فعل غاضبة من إسبانيا بسبب استفتاء كتالونيا "الدموي" - (تقرير)
-
الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا
-
نجوم برشلونة يشاركون في استفتاء كتالونيا وسط جدل كبير
إعلان
إعلان