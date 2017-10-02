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المنتخب يحدد موقف «السعيد» من موقعة الكونغو

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المنتخب يحدد موقف «السعيد» من موقعة الكونغو المنتخب يحدد موقف «السعيد» من موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب ، أنه تقرر استبعاد عبدالله السعيد لاعب الأهلي، من مباراة الوطني أمام الكونغو، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال نبيه، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إصابة عبدالله السعيد، في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، بمزق في العضلة الخلفية، تسببت في استبعاده من المنتخب، خاصة وأن المباراة باقي عليها 7 أيام، وهو ما يعني استحالة تعافيه من الإصابة قبل المباراة.

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وأضاف مدرب المنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور ، سيعقد جلسة مع جهازه المعاون لتحديد الأسماء المطروحة لتعويض عبدالله السعيد، مشيرًا أن هناك أكثر من اسم تم طرحه.

يذكر أن عبدالله السعيد، تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، التي أقيمت مساء الأحد، وانتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الفريق التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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