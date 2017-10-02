وليد صلاح الدين: لابد من وقفة مع «أزارو»

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قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن خسارة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي، في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف نتيجة ليس سيئة، مشيرًا إلى أن أكثر ما يحزنه هو حصول أحمد فتحي على الانذار الثاني وغيابه عن مباراة الإياب.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث «صلاح الدين»، خلال تصريحاته لـ «قناة الأهلي»، عن وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، مشددًا أنه لابد من وقفة معه بسبب الفرص السهلة التي يهدرها، معلقًا: «للمرة العاشرة بيضيع فرص بغرابة شديدة».