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محمود طاهر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي عقب مباراة النجم

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محمود طاهر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي عقب مباراة النجم محمود طاهر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي عقب مباراة النجم

التحرير

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عقد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم بالنجم الساحلي التونسي، في ذهاب دور نصف النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد طاهر للاعبين أن النتيجة ليست صعبة وأن الفريق يستطيع حسم التأهل بمباراة الإياب في برج العرب، وأكد للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ولم يقصروا في المباراة.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.  

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